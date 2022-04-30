الفيفا- إقبال عالمي غير مسبوق على شراء تذاكر مونديال قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تلقيه لأكثر من 23.5 مليون طلب من أجل شراء تذاكر نهائيات كأس العالم لكرة القدم (فيفا قطر 2022 ) وذلك في نهاية فترة مبيعات التذاكر التي سيتم سحبها واختيارها بشكل عشوائي.وأفاد الاتحاد في بيان تناقلته وسائل الاعلام المحلية بأن شراء التذاكر شهد إقبالا كبيرا من مختلف أنحاء العالم مؤكدا أن دول الأرجنتين والبرازيل وإنقلترا وفرنسا والمكسيك والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية كانت في طليعة الدول الأكثر تقدما بالطلبات فضلا عن المقيمين في قطر والذين واصلوا دعمهم لكأس العالم من خلال طلباتهم المتزايدة على التذاكر.وأضاف الاتحاد في بيانه، أن من بين المباريات التي استقطبت أكثر المشجعين، مباراة الأرجنتين ضد المكسيك والأرجنتين ضد المملكة العربية السعودية وإنقلترا ضد الولايات المتحدة وبولونيا ضد الأرجنتين إضافة إلى المباراة النهائية.كما أشار الاتحاد الدولي لكرة القدم وفق ذات المصادر، إلى أنه سيتحقق من خلال مكتب تذاكر (فيفا) بعد تسلمه هذه الطلبات من توافقها مع لوائح المبيعات والقيود المحلية قبل أن يقوم بتخصيصها مضيفا أن عدد الطلبات الإجمالي إذا تجاوز المخزون المتاح من تذاكر العملاء المحليين أو الدوليين، فإنه سيجري قرعة سحب اختيار عشوائي بينهم .وذكر الاتحاد أنه سيتم إبلاغ المتقدمين بطلبات الحصول على التذاكر بنتائج طلباتهم عبر البريد الإلكتروني ابتداء من يوم 31 ماي المقبل، بالتزامن مع بداية فترة دفع ثمنها فيما سيتم تزويدهم بالخطوات التي ينبغي عليهم اتباعها والموعد النهائي لسداد قيمة التذاكر .وأشار إلى أنه سيتمكن كل من نجح في قبول طلبه ودفع ثمن تذكرته من مباشرة حجز مكان إقامته وطلب بطاقة هيا من الموقع القطري ( Qatar2022.qa ) .