الحرس الديواني: حجز كميات من الملابس الجاهزة ومبلغ من العملة التونسية المهربة بقيمة 278 ألف دينار

قامت فرقة الحرس الديواني بتونس إثر عمل استعلامي مفاده وجود كميات من البضائع المهربة بأحد المخازن، بمداهمة المحل المذكور، أين تم العثور عل أكثر من ألف قطعة ملابس جاهزة مهربة مجهولة المصدر وكمية من الأحذية بقيمة جملية قدرت ب124ألف دينار.وفي السياق ذاته، تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بأريانة إثر الاشتباه في سيارة ذات ترقيم تونسي يقودها مواطن تونسي يعمل بأحد مكاتب الصرف من حجز مبلغ من العملة التونسية قدر بـ 154 ألف دينار مخفي داخل السيارة وبسؤاله عن مصدره لم يدل في شأنه بأية وثائق تثبت شرعية مسكه.وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض لمخالفة مقتضيات أحكام الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 التي تقضي بحجز المبالغ النقديّة التي تساوي أو تفوق 10.000 دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها وذلك في إطار التصدي للتجارة الموازية ومكافحة التهريب وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوانة .