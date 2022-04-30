وزارة التجارة تؤكد تسجيل اكثر من 15  الف مخالفة اقتصادية مع تراجع الأسعار لمنتوجات الخضر والغلال واللحوم

افضت حصيلة المراقبة الاقتصادية بعد 27 يوما من شهر رمضان، الى تسجيل اكثر من 15 الف مخالفة، وفق ما اعلنته وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم الجمعة.واكدت الوزارة، تسجيل تراجع في أسعار البيع بالتفصيل لمنتوجات الخضر والغلال واللحوم والاسماك ، مشيرة الى أن أعمال فرق المراقبة التابعة لها على مسالك البيع والتوزيع سجلت 15676 مخالفة منذ انطلاق شهر رمضان.وقالت الوزارة، ان وضع تزويد السوق من مختلف منتوجات الفلاحة والصيد البحري خلال يوم امس 27 من شهر رمضان 2022 الموافق لـــ28 أفريل اتسم بالمرضي.وأكدت تسجيل ارتفاع في الكميات الواردة على سوق الجملة ببئر القصعة من منتوجات الفلاحة والصيد البحري ب11 بالمائة مقارنة مع يوم الخميس الفارط .وفسر البلاغ هذا الارتفاع الطفيف، بزيادة الكميات من الخضر بنسبة 2 بالمائة مقارنة مع يوم الخميس الفارط وارتفاع الكميات من الغلال بنسبة 26 بالمائة فيما سجلت كميات الأسماك ارتفاعا في العرض بنسبة 44 مقارنة مع يوم الخميس الفارط .وفي خصوص تطور مؤشر الأسعار بالتفصيل، أكدت الوزارة تسجيل تراجع لمعدلات أسعار أغلب أصناف الخضر بالتفصيل بنسبة تراوحت من 7 الى 32 بالمائة.وانخفض تبعا لهذا التراجع سعر الفلفل الحار ب40 بالمائة وتقلص سعر الفلفل الحلو ب10 بالمائة فيما انخفض سعر البطاطا ب 7 بالمائة وتهاوت أسعار الجلبانة بأكثر من 30 بالمائة.اما اللحوم البيضاء والبيض فقد انخفض سعر لحوم الدجاج بحوالي 5 بالمائة مع استقرار أسعار الاسكالوب ومادة البيض .وقدرت نسبة تراجع الأسعار في سعر الأسماك بين 1 و 5 بالمائة في معدلات أسعار أغلب انواعها مقارنة مع بداية شهر رمضان .