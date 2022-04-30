جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا تقترح احداث فرع للجامعة الأوكرانية في تونس من أجل تمكين الطلبة التونسيين والافارقة من اتمام دراستهم

تقدمت جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا إلى وزارة التعليم العالي الأوكرانية بمقترح ينص على احداث فرع جامعة حكومية اوكرانية بتونس من أجل تمكين الطلبة التونسيين والافارقة الدارسين بأوكرانيا من اتمام تحصليهم العلمي، وفق ما افاد به رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا طارق العلوي.وأفاد العلوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا اليوم الجمعة، ان الجمعية تقدمت بالمقترح المذكور بهدف تمكين الطلبة من استئناف دروسهم بعد تعطلها جراء اندلاع الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا، لافتا ، الى ان الجانب الاوكراني ممثلا في وزارة التعليم العالي وسفارة تونس بأوكرانيا تعهدا بالنظر في المقترح.وأشار إلى ان فتح فرع الجامعة الأوكرانية بحال المصادقة عليه من السلطات الأكاديمية الأوكرانية سيمكن من استقطاب آلاف الطلبة التونسيين والافارقة، مشيرا الى ان عددهم موزع بين 8 آلاف طالب مغربي و9 آلاف مصري و 1000 طالب تونسي و1000 طالب ليبي و4 آلاف طالب نيجيري.وتطمح جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا من وراء هذا المقترح الى ان يتيح احداث فرع للجامعة الأوكرانية جلب موارد من العملة الصعبة الى تونس، وفق ما ذكره المتحدث.في سياق آخر، أفاد رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا بأن سفارة اوكرانيا تقدمت بمقترح لتخصيص منح للطلبة التونسيين من أجل الدراسة في أوكرانيا بعد انتهاء الحرب الدائرة هناك، موضحا، ان وزارة التعليم العالي الأوكرانية ابلغت الجمعية بانها عرضت على نظيراتها التونسية هذا المقترح وذلك خلال لقاء جمع سفير أوكرانيا بتونس فلودمير كومانتيس بوزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بوكثير.على صعيد اخر، أكد رئيس الجمعية، أن وزارة التعليم العالي الاوكرانية قد تمكنت من انقاذ السنة الدراسية الحالية من خلال ارساء برنامج الدراسة عن بعد، مشيرا، الى ان احتدام وتيرة الحرب وتدمير البنية التحتية لم يمنع الجامعات الأوكرانية من تمكين الطلبة التونسيين والاجانب من تلقي الدروس عن بعد بصفة يومية ومستمرة.ولفت الى ان جميع الطلبة التونسيين المعنيين بدفعة التخرج لهذه السنة تمكنوا من اجتياز امتحاناتهم عن بعد الأمر الذي سيجيز لهم التقدم الى وزارة التعليم العالي التونسية من أجل مطابقة شهادتهم المعترف بها في تونس واوروبا.