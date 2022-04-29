الحكومة تنشر 13 ملحق تعديلي للزيادة في الأجور بالقطاع الخاص


Publié le Vendredi 29 Avril 2022 - 23:06 قراءة: 0 د, 36 ث
      
صدر اليوم الخميس بالرائد الرسمي 13 الملحق التعديلي للزيادة في أجور القطاع الخاص ضمن قرارات موقعة من طرف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي .
وشملت الملاحق التعديلية، التوقيع على الزيادة في الأجور لقطاع الكهرباء والالكترونيك والمسابك والتعدين والبناءات الإلكترونية.


كما اقر التنصيص على الزيادة في أجور العاملين في مؤسسات مواد التجميل والعطورات وكذلك تمتيع العاملين في مؤسسات صناعة مبيدات الحشرات ومواد التنظيف بالزيادة في الأجور.


وسينتفع طبقا للملاحق الموقعة العاملون لحساب وكلاء وصانعي السيارات بالزيادة في الأجور، فضلا عن المنتمين لقطاع البناء المعدني.
ووقع الوزير، ملاحق تعديلية أخرى شملت الاتفاقية القطاعية المشتركة لوكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة المدنية والاتفاقية المشتركة لصناعة الحلويات والبسكويت والشوكولاته والمرطبات .
وتشمل الملاحق التعديلية قطاعات المشروبات الغازية غير الكحولية ومصانع قلي القهوة ووحدات صنع الحليب ومشتقاته.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245463



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
السبت 30 أفريل 2022 | 29 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:45 19:09 16:02 12:24 05:27 03:50
Babnet
15°
 Babnet22° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1521°-1223°-1324°-1328°-14
  • Avoirs en devises
    24102,6

  • (29 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,23981 DT        1$ =3,07426 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 avril)   1174,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   