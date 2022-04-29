صحيفة الشعب: وزير الخارجية الروسي سيزور تونس يومي 9 و 10 ماي


Publié le Vendredi 29 Avril 2022 - 22:50 قراءة: 0 د, 23 ث
      
كشف موقع الشعب نيوز لسان الاتحاد العام التونسي للشغل أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور تونس يومي 9 و 10 ماي المقبل.
وافاد الموقع أنه من المنتظر ايضا أن يتم لقاء بين السفير الروسي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل خلال الأسبوع الذي يلي العيد..


يشار إلى أن وكالة سبوتنيك أكدت وفق ما نقلته عن السفير التونسي في روسيا أن الرئيس قيس سعيد سيزور روسيا ليتم تكذيب الأمر بعد ذلك.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245462



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
السبت 30 أفريل 2022 | 29 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:45 19:09 16:02 12:24 05:27 03:50
Babnet
15°
 Babnet22° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1521°-1223°-1324°-1328°-14
  • Avoirs en devises
    24102,6

  • (29 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,23981 DT        1$ =3,07426 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 avril)   1174,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   