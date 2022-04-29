صحيفة الشعب: وزير الخارجية الروسي سيزور تونس يومي 9 و 10 ماي

كشف موقع الشعب نيوز لسان الاتحاد العام التونسي للشغل أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور تونس يومي 9 و 10 ماي المقبل.
وافاد الموقع أنه من المنتظر ايضا أن يتم لقاء بين السفير الروسي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل خلال الأسبوع الذي يلي العيد..
يشار إلى أن وكالة سبوتنيك أكدت وفق ما نقلته عن السفير التونسي في روسيا أن الرئيس قيس سعيد سيزور روسيا ليتم تكذيب الأمر بعد ذلك.
وافاد الموقع أنه من المنتظر ايضا أن يتم لقاء بين السفير الروسي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل خلال الأسبوع الذي يلي العيد..
يشار إلى أن وكالة سبوتنيك أكدت وفق ما نقلته عن السفير التونسي في روسيا أن الرئيس قيس سعيد سيزور روسيا ليتم تكذيب الأمر بعد ذلك.
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