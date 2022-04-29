ايقافات لعناصر  مطلوبة للعدالة متورطة في أعمال ارهابية خلال شهر رمضان

تمكنت المصالح الجهويّة لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامّة للمصالح المختصّة بالإدارة العامّة للأمن الوطني خلال شهر رمضان من إلقاء القبض على سبعة (7) عناصر تكفيريّة مُفتش عنها لفائدة القضاء بعد تورّطها في قضايا ذات صبغة إرهابيّة ومحلّ أحكام سجنيّة نافذة، (من بينهم شخص محكوم بـ 48 سنة سجنا، وآخر محكوم بـ 36 سنة سجنا).وبينت وزارة الداخلية في بلاغ لها الجمعة، أن هذا المجهود يأتي في إطار العمل الإستباقي للحدّ من الأنشطة المتطرّفة للعناصر التكفيريّة خلال شهر رمضان المعظم، وبالتنسيق مع النيابة العموميّة .وقد تمكنت الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب من إماطة اللثام عن خلية تكفيرية نائمة بإحدى ولايات الوسط بايع عناصرها (عددهم 3) ما يُسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي كما باشروا عمليات الرصد الأولية لإحدى الوحدات الأمنية تمهيدا لإستهداف منتسبيها، حيث تم إيقافهم وإحالتهم على العدالة.