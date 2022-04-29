الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك بين وزارة الشؤون الثقافية واتحاد الكتاب التونسيين للعمل على الارتقاء بقطاع الكتاب

تم اليوم الجمعة الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك بين وزارة الشؤون الثقافية واتحاد الكتاب التونسيين لتحديد أولويات المرحلة القادمة، ووضع برنامج تنفيذي قابل للتطبيق على أرض الواقع محدد بتواريخ معينة وأنشطة ومشاريع مضبوطة للمساهمة في الارتقاء بالمجال الفكري والأدبي الوطني.وجاء هذا الاتفاق لدى استقبال وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي للهيئة الجديدة لاتحاد الكتاب التونسيين برئاسة عادل خضر، بحضور عدد من اطارات الوزارة للتعرّف على الاعضاء الجدد وللاطلاع على مشاريعهم المستقبلية.وتطرقت الجلسة إلى أطر تعزيز التواصل بين وزارة الشؤون الثقافية واتحاد الكتاب التونسيين من خلال مراجعة اتفاقية التعاون الممضاة سابقا وتعديل محتوياتها بهدف تغيير المفاهيم الشائعة والقطع مع صورة الكاتب النمطية.