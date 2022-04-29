تطوير العمل الثقافي بين تونس وفرنسا محور جلسة عمل بوزارة الشؤون الثقافية

مثل موضوع التعاون الثقافي المشترك بين تونس وفرنسا، أبرز محاور جلسة العمل التي جمعت اليوم الجمعة وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي وسفير فرنسا بتونس أندري بارانت (André Parant) والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة الشؤون الثقافية.وتم خلال الجلسة تباحث أولويات هذا التعاون بين البلدين ومنها تطوير العمل الثقافي في الجهات والمناطق الداخلية ودعم التكوين والتشجيع على الاحتراف في المجال الثقافي.كما تطرق الحضور إلى أهمية تطوير الشراكة الثنائية في قطاع الكتاب والتشجيع على الترجمة وتدريس اللغات.ومن أبرز النقاط الأخرى التي تم تناولها خلال هذا اللقاء معرض صلامبو المزمع تنظيمه في أواخر سنة 2022 بقرطاج وهو مخصص للكاتب الفرنسي الشهير قوستاف فلوبار (Gustave Flaubert) الذي عاش فترة من حياته في تونس حيث كتب على قرطاج والحروب البونيقية في كتابه "صلامبو".