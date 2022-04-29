نتائج مشاركة تونس في اجتماعات دولية والاستحقاقات الدبلوماسية المقبلة محور لقاء سعيد مع الجرندي

مثلت نتائج مشاركة تونس في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية والاستحقاقات الدبلوماسية المقبلة محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.فقد استعرض الجرندي أثناء اللقاء نتائج مشاركات تونس في اجتماعات إقليمية ودولية انعقدت خلال الفترة الفارطة ومن بينها الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، كما أطلع رئيس الجمهورية على أهمّ الاستحقاقات الدبلوماسية المقبلة على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.وقد دعا رئيس الجمهورية إلى تعزيز علاقات التعاون والتبادل والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، مؤكدا تشبّث تونس بثوابت ومبادئ سياستها الخارجية وخاصة منها التمسّك بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتعزيز الأمن والسلم الدوليين والتسوية السلمية للنزاعات.