نابل... لأول مرة منذ بداية الجائحة كورونا: صفر حالة إيواء بالمؤسسات الصحية

أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي، بأن عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من بين المصابين بفيروس كورونا تراجع لأول مرة إلى صفر حالة، منذ بداية الجائحة.وأوضح المصدر ذاته، في تصريح اليوم الجمعة لصحفية مكتب "وات")، أن عدد الحالات النشيطة من المصابين بفيروس كورونا، تقلص إلى 59 حالة، ليبلغ العدد الجملي للمتعافين 70739 حالة.وأشار إلى أن مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل سجلت بتاريخ أمس الخميس حالتي إصابة جديدتين بالفيروس، وذلك إثر القيام ب83 تحليلا مخبريا، أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر ب2،4 بالمائة.وذكر السليمي أن مجموع الوفيات المبلغ عنها جراء الإصابة بفيروس كوروناب بالجهة، بلغ 1638 حالة، وذلك إثر تسجيل آخر حالتي وفاة يوم 24 أفريل الفارط.