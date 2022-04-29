منوبة : حجز طن من "المعسّل" و 3 أطنان من فواضل التبغ، و600 لتر من السوائل الكيميائية في مستودع عشوائي في منوبة

تمكّنت وحدات الفرقة الجهوية للحرس البلدي في منوبة صبيحة اليوم الجمعة من ضبط مستودع عشوائي لتحضير وصنع مادّة "المعسّل" ( تبغ خاص بالنارجيلة) بضيعة كائنة في مدينة منوبة ، وفق تصريح رئيس الفرقة المقدّم الصحبي دولة لـ(وات).وقد اسفرت العملية النوعية عن حجز كمية تناهز 1 طنّا من "المعسّل" المطبوخ المعدّ للاستهلاك ، و3 أطنان من فواضل التبغ غير صالحة للاستعمال ، فضلا عن كمية 600 لتر من السوائل الكميائية"" القليسيرين" ومعدّات متمثلة في قوارير غاز منزلي ومواقد غاز تستعمل لطبخ " المعسّل" .واضاف انه في اطار نشاط وحدات الفرقة في مقاومة الاحتكار ومراقبة المستودعات، تفطّن الاعوان الى كميات كبيرة من فواضل التبغ ، كان ملقاة امام بناية قديمة بالضيعة، وتفتيش المكان عثروا على المستودع العشوائي الذي تصنع فيه هذه المادّة في ظروف لاتسجيب للمواصفات الصحية ولا السلامة.وقد تبيّن ان اصحاب المستودع من ولاية مجاورة تسوّغوا منذ شهرين فقط ، المستودع وباشروا نشاطهم المخالف للقوانين ، والضارب بصحة المواطن عرض الحائط، حيث تم حجز الكميات التي ضبطها في انتظار استصدار الاذن باتلافها وتحرير المحاضر في حق صاحبها.واضاف ان هذه المادة ، يتم تحضيرها بطريقة غير قانونية ، بعيدا عن الرقابة الصحية ، وهي موجّهة للبيع للمقاهي بطرق غير صحية، وتشكّل خطرا على صحة المستهلكين، خاصة انها تعتمد على فواضل التبغ التي كان من المفروض إتلافها بمصبّات الفضلات.واشار في ذات السياق، الى قيام الفرقة سابقا بعمليات مماثلة آخرها في وادي الليل، تم خلالها حجز 800 كلغ من نفس المادة الجاهزة للبيع.