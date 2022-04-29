جندوبة: الإعلان عن تأسيس تنسيقية جهوية للفلاحين والبحارة الاحرار

أُعلن اليوم الجمعة عن تأسيس تنسيقية جهوية للفلاحين والبحارة الاحرار بولاية جندوبة كممثل للفلاحين الساعين لتصحيح مسار الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالجهة وانتصارا للفلاحين وللدفاع عن حقوقهم، وفق ما أكده الحاضرون في اجتماع انتظم اليوم بأحد الفضاءات الخاص لانتخاب مكتب التنسيقية.وأكد الحاضرون كذلك أن بعث هذه التنسيقية يرمي إلى انفاذ تصورات الفلاحين ومقترحاتهم الداعمة لاقتصاد وطني حرّ قادر على تأمين حاجيات التونسيين الغذائية، وخلق بدائل تحدّ من التبعيّة، واستكمالا لبعث التنسيقيات الجهوية في كامل ولايات الجمهورية، ووضع حدّ لاستخدام هياكل الاتحاد كمخزون انتخابي.وانتظم الاجتماع بحضور عدلي اشهاد وأحد عدول التنفيذ، وآلت رئاسة التنسيقيّة الى حسن العبيدي، والكتابة العامة لمنجي الزايدي، واختير الأمين عبيدي كمقرر، ولطفي الجمازي كعضو بالمكتب الوطني للتنسيقية، وكل من عبد الرزاق عبيدي، وجلال الطويهري، ومهدي الطرخاني، وعادل الصخري، ومحمد الناصر ورغي، ويوسف السديري، وعز الدين بوبكر، والفة المحمودي، ويوسف السديري، وعبد القادر عاطف، وخليل المعروفي، ومحمود الحناشي كاعضاء.واعتبر رئيس التنسيقية، حسن العبيدي، ان فلاحي ولاية جندوبة ساعون الى تصحيح مسار الاتحاد وتصحيح بوصلته انطلاقا من تنفيذ مخرجات الحكم المدني الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجهة والذي ابطل اشغال المؤتمر المنعقد في 23 جانفي 2018 والذي بموجبه نصب المكتب التنفيذي الوطني هيئة غير شرعية تدير هذا الهيكل بعيدا عن هموم الفلاحين.من جهته، أوضح رئيس التنسيقية الوطنية للفلاحة والبحارة الاحرار صلب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فخري الترجمان،في تصريح لـ"وات"، ان تأسيس تنسيقية جندوبة يأتي في سياق عمل التنسيقية الوطنية للفلاحة والبحارة الاحرار التي تأسست في أكتوبر من السنة المنقضية، ولاستكمال التنسيقيات كمسعى جدي من جمهور الفلاحين لتصحيح مسار الاتحاد الذي سجل خلال السنوات الأخيرة انحرافات خطيرة انطلاقا من اقصاءاته للفلاحين، وانصهاره في العمل السياسي المعلوم لفائدة طرف سياسي معين، وتوظيفه لخدمة مصالح خاصة، وسط تنكر لتاريخ هذه المنظمة العتيدة التي ساهمت في استقلال تونس.وأضاف ان الاتحاد الى جانب دوره الاجتماعي والاقتصادي مثّل على مرّ تاريخه قوة اقتراح، إلاّ أنّه يقوم اليوم مع من يتولى قيادته المركزية والجهوية بمساع موثقة لعقد اتفاقيات مع شركات موردة للحوم والاعلاف والبذور مما تسبب في افلاس بعض الشركات المحلية فضلا على التعاقد مع شركات اشهار لمواد فلاحية مستوردة عوضا من البحث عن بدائل محلية وتثمينها.ووصف الوضع الاقتصادي بالمخيف من خلال ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وعجز الفلاح عن مواكبة التطورات الجديدة، بما يستوجب بعث هياكل تصحيحية تقوم بدورها في الدفاع عن منظوريها وعن منظومات الإنتاج.وفي ردّ على اتهام يفيد بأن تأسيس التنسيقيات الجهوية مدعوم من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، نفى هيكل الترجمان هذا الاتهام معتبرا ان ما دفع لتأسيس هذه التنسيقيات هو الغيرة على القطاع وتحمل الفلاحين لمسؤولياتهم الحقيقية والتاريخية في كنف الاستقلالية عن كافة الاطياف السياسية.وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وهياكله الجهوية قد أعلنوا مطلع هذا الشهر عن الاعداد لعقد مؤتمرات الاتحاد القطاعية والنقابية تمهيدا لعقد مؤتمره الوطني وسط اتهامات بعدم احترام الآجال المنصوص عليها صلب النظام الداخلي وتوظيفه لفائدة طرف سياسي معروف واشتراطه حصول المترشحين على تزكية مزدوجة مصادق عليها من قبل هياكل الاتحاد الجهوية والمركزية.