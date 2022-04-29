منوبة: أهالي "وادي خميس" بطبربة يحتجون ويهددون بالاعتصام تنديدا بعدم استئناف أشغال مشروع التطهير، والولاية تتدخل

نفّذ عدد من متساكني حيّ "وادي خميس" في طبربة، صبيحة اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية بمقر معتمدية المكان، للمطالبة باستئناف أشغال مشروع تطهير الحي التي انطلقت خلال شهر أكتوبر 2019 ، دون أن تتجاوز نسبة تقدم الأشغال ال30 بالمائة، رغم إنتهاء آجال المشروع منذ سنتين، وفق تصريح رئيس تنسيقية الحي، محمد علي البجاوي، اليوم، لصحفية مكتب "وات" بمنوبة.وهدد المحتجون بالاعتصام بمقر المعتمدية، اذا لم توضح السلط الجهوية، مصير المشروع، ولم تسرّع في إجراءات إنهاء أشغال التطهير، والشروع في أشغال التعبيد في أسرع الآجال، خاصة وأن الإعتمادات مرصودة، وفق تأكيد نفس المصدر.وقد ساندت هذا التحرك ست جمعيات مجتمع مدني، منها الاتحاد المحلي للشغل، بامضائها مراسلة إلى رئاستي الجمهورية والحكومة، حصلت "وات" على نسخة منها، طالبت فيها بالتدخل لتسريع إجرءات طلب العروض وإستئناف الأشغال في أسرع الآجال، خاصة وأن المشروع، وفق نص المراسلة، تم إدراجه ورصد ميزانيته ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بولاية منوبة لسنة 2019، وانطلقت أشغاله في اكتوبر من نفس السنة، على ان تنتهي خلال فترة ثمانية أشهر فقط.وطالبوا بانتشال الحيّ السكني من حالة التهميش التي يغرق فيها 2000 ساكن منذ 42 سنة، والوضعية السيّئة لأنهج الحيّ والطريق المؤدّي له، نتيجة غياب التعبيد والإنارة، وكثرة الناموس والحشرات في فصل الصيف.ولفتوا، في المراسلة، إلى تسجيل المقاولة إخلالات بالجملة في الأشغال، على غرار ترك عدة بالوعات يصل عمل بعضها الى 5 أمتار، مفتوحة، مع خطر سقوط المترجلين وخاصة الأطفال فيها، فضلا عن إبقاء أنهج مغلقة كليًا بالأتربة والمجاري، وتسبب تلك الوضعية في ركود المياه والأوحال، إضافة إلى توقف رفع الفضلات منذ تاريخ توقف الأشغال في جوان 2021، مطالبين بمحاسبة المقاول وتحميله مسؤولية التعطيل الحاصل.وكانت مصالح فرع الديوان الوطني للتطهير قد بينت سابقا ل"وات"، أن توقّف أشغال مشروع التطهير المبرمج ب600 أالف دينار في حدود نسبة 50 بالمائة، يعود لارتكاب المقاولات عددا من الإخلالات، وعجزها عن الإيفاء بالتزاماتها المتعهّد بها في عقد الصفقة. وقد تم الالتجاء إلى فسخ العقد نهاية العام الماضي.هذا وقد نشرت ولاية منوبة بعد ظهراليوم الجمعة، بلاغا على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي، أعلن فيه والي الجهة عن فتح طلب العروض الخاص بإتمام أشغال تطهير حي وادي خميس بمعتمدية طبربة يوم الاربعاء 04 ماي 2022