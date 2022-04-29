وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن عنصرين إرهابيين

توقيا من الأعمال الإرهابيّة، دعت وزارة الداخلية، المواطنين، في بلاغ لها اليوم الجمعة، إلى الإبلاغ الفوري عن المدعو "سليم بن بلقاسم بن محمد القنطري" (تونسي مولود في 4 مارس 1981 قاطن بجهة حي الإنطلاقة ولاية أريانة) والمدعو "بلال بن الحبيب بن الطاهر جامي" (تونسي مولود في 20 ماي 1987 قاطن نهج ابن النديم حي النصر المنيهلة ولاية أريانة)، وذلك عند مشاهدتهما أو الحصول على أي معلومات تخصّ مكان تواجدهما وتحرّكاتهما.وأضافت الداخلية أنها تضع على ذمة المواطنين الأرقام التالية:/ 71.335.000/ 801011 الرّقم الأخضر./ 193 الحرس الوطني./ 197 الأمن الوطني.كما بإمكانهم الاتصال بأقرب وحدة أمنيّة أو عسكريّة.