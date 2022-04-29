قابس: تسجيل 03 اصابات جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل 03 اصابات جديدة بفيروس "كورونا" تتوزع الى اصابة واحدة (01) بكل من قابس الجنوبية والحامة ومارث، وذلك بعد ان تلقت نتيجة 39 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في اصابة اصحابها بعدوى الفيروس.وبلغ العدد الجملي للمصابين بالفيروس 29173 مصابا ومصابة تجاوز منهم 29140 شخصا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما توجد بالجهة 33 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 10 حالات بمارث و08 حالات بقابس الجنوبية و06 حالات بوذرف و05 حالات بالمطوية و03 حالات بالحامة وحالة واحدة (01) بمطماطة الجديدة.ويوجد في ولاية قابس مريض واحد (01) بفيروس "كورونا" يقيم بقسم "كوفيد 19"، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس 08 اصابات لكل 100 الف ساكن.