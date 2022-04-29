توزر: ختان مجموعة من الأطفال أبناء عائلات ضعيفة الحال بمبادرة من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والمركب الشبابي

تم صباح اليوم الجمعة، تنظيم موكب ختان جماعي لفائدة 13 طفلا بالمستشفى الجهوي بتوزر وذلك بمبادرة من النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بتوزر بدعم من عدة أطراف بغاية مساعدة أسر ضعيفة الحال على ختان أطفالهم، كما نظمت النيابة يوم امس بالشراكة مع المركب الشبابي حفلا فنيا على شرف الاطفال بحضور اسرهموبينت النائبة الجهوية ياسمينة الشابي انه تم التكفل بمصاريف الختان مع تقديم مساعدة عينية لأسر الأطفال، بهدف ادخال البهجة على عائلات ضعيفة الحال، مضيفة أن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يسعى الى تقديم صورة جديدة لنشاطه باعتبار اهتمامه بجميع افراد الاسرة من امرأة وأطفال وشباب.وقالت الشابي إن النيابة الجهوية فتحت أبوابها أمام الشباب كطاقة عاملة من خلال توفير فرص التكوين المهني لفائدتهم في عدة اختصاصات علاوة على المجال الاقتصادي والاجتماعي، وأضافت أنه وبمناسبة شهر رمضان قدمت النيابة الجهوية للمرأة مساعدات عينية متمثلة في طرود غذائية.وأمن المركب الشبابي بتوزر من ناحيته الفقرات التنشيطية الخاصة بحفل الختان كما كانت هذه المؤسسة الشبابية نظمت عدة أنشطة وفقرات تنشيطية طيلة شهر رمضان لروادها منها احتفال خاص بليلة السابع والعشرين بحسب مدير المؤسسة قيس براني الذى اوضح أن أجواء حفل الختان كانت عائلية سعى خلالها المنظمون الى توفير بديل عن الاحتفال العائلي من خلال حفل موسيقي وتنشيط ومسابقات للأطفال وهدايا على عين المكان.