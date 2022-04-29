تونس: الاحتياطي من العملة الصعبة زاد بنسبة 0،9 بالمائة خلال سنة 2021

سجّل الاحتياطي من العملة الصعبة ارتفاعا طفيفا بقيمة 203،4 مليون دينار (ما يعادل 0،9 بالمائة) ليبلغ مستوى 23633،5 مليون دينار في ختام السنة المحاسبية 2021، مقابل 23430،1 مليون دينار قبل ذلك بسنة بحسب ما أظهرته وثيقة "القائمات المالية وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021".وتفسر هذه الزيادة أساسا إلى الموارد الخارجية، التّي تمّت تعبئتها خلال سنة 2021، والتّي حدّت منها عمليّات تسديد المستحقّات المتعلّقة بالدين الخارجي لتونس، بحسب المصدر ذاته./500 مليون دولار أمريكي بعنوان القرض الرقاعي بالقيمة ذاتها والمؤرخ في 24 جويلية 2014 وذلك بتاريخ 23 جويلية 2021/500 مليون دولار أمريكي بعنوان القرض الرقاعي بالمبلغ ذاته والمؤرخ في 5 أوت 2016 وذلك خلال شهر أوت 2021/القسط الثالث بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي من الاكتتاب الخاص القطري بقيمة مليار دولار أمريكي وذلك خلال شهر أفريل 2021/47،8 مليون أورو بعنوان الفوائد المتعلّقة بالقرض الرقاعي بقيمة 850 مليون أورو وذلك خلال شهر فيفري 2021.