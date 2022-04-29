البنك المركزي: تقييم موجودات الذهب  من السبائك والقطع التذكارية يتم في آخر يوم عمل من كل شهر بسعر السوق


Publié le Vendredi 29 Avril 2022 - 12:11 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أبرز البنك المركزي التونسي ، من خلال نشره لوثيقة حول القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021 وضمن محور المبادئ المحاسبية وقواعد التقييم ، أن مجودات الذهب للبنك تتكون من السبائك ومن القطع التذكارية
وأوضح أن إعادة تقييم الموجودات من السبائك تتم في آخر يوم عمل من كل شهر بسعر السوق وباستعمال سعر الإقفال للجلسة الصباحية لبورصة لندن.


ويسجل الفارق الإيجابي الكامن المترتب عن إعادة التقييم في جانب الخصوم بالموازنة في حساب "فوارق إعادة التقييم " ولا يمكن بأي حال احتسابه ضمن نتائج البنك ، في حين يسجل الفارق السلبي الكامن في الجانب المدين للحساب السالف ذكره ويجري عند إقفال السنة المحاسبية ، احتساب الرصيد المدين المحتمل لهذا الحساب ضمن الأعباء.


أما موجودات الذهب من القطع التذكارية فتقيم بالسعر الرسمي للذهب المحدد بـــ6498475ر0 دينار للغرام الواحد من الذهب الخالص وهو السعر المطبق منذ تاريخ 19 أوت 1986 بمقتضى الأمر عدد 785 لسنة 1986 المؤرخ في 18 أوت 1986





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