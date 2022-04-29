صلاح يفوز بجائزة لاعب العام في إنقلترا من رابطة نقاد كرة القدم


Publié le Vendredi 29 Avril 2022 - 11:42 قراءة: 0 د, 36 ث
      
فاز المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة لاعب العام في إنقلترا خلال التصويت السنوي لرابطة نقاد كرة القدم للمرة الثانية في مسيرته اليوم الجمعة.
وحصل صلاح، الفائز بالجائزة في 2018، على 48 في المائة من الأصوات متقدما على كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي وديكلان رايس من وست هام يونايتد اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.


وأحرز صلاح (29 عاما) 30 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 44 مباراة مع ليفربول هذا الموسم ويشكل ركيزة مهمة في فريق المدرب يورغن كلوب الذي يبتعد بنقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي قبل خمس مباريات من نهاية الموسم.
ونالت سام كير لاعبة تشيلسي جائزة لاعبة العام بنسبة 40 في المائة من الأصوات.

وذكرت الرابطة أن صلاح سيتسلم الجائزة في الخامس من ماي المقبل.

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