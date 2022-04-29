تسليم سيارات إدارية جديدة لفائدة الإدارات الجهوية للشؤون الدينية


Publié le Vendredi 29 Avril 2022 - 11:36 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تم مساء امس الخميس بمقر وزارة الشؤون الدينية، تسليم سيارات إدارية جديدة لفائدة الإدارات الجهوية للشؤون الدينية خلال حفل رمضاني ومائدة إفطار.


ويندرج تسليم هذه السيارات وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الشؤون الدينية، في إطار السعي الحثيث للرقي بالقطاع وتدعيم عمل الوزارة في الجهات وتوفير التجهيزات الضرورية، لتذليل الصعوبات التي عانت منها إدارات الوزارة بالجهات لسنوات طويلة نظرا لعدم توفر وسائل العمل اللازمة.




واعتبر وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي، في كلمة خلال موكب التسليم بحضورالمديرين الجهويين، أن إسناد هذه السيارات يعد مكسبا كبيرا من شأنه أن يدعم مهام الإطارات الجهوية بالوزارة لتيسير عملهم الإداري والميداني لا سيما فيما يتعلق بتكثيف متابعة سير العمل بالمعالم الدينية.


كما أكد الوزير في كلمته ، على تسخير هذه الوسائل للنهوض بالشأن الديني وإحكام سير جميع الأنشطة الدينية، والتفاني والإخلاص في خدمة الوطن.

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