وزارة الصحة توصي بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتوقي من الإصابة بالتهاب الكبدي الحاد غير المعروف لدى الاطفال

دعت وزارة الصحة اليوم الجمعة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة الأمراض المنقولة للتوقي من الإصابة بالالتهاب الكبدي الحاد غير المعروف الذي تتسبب في حالات خطيرة لدى عدد من الأطفال (من 1 الى 16 سنة) في بعض البلدان الأوروبية و بالولايات المتحدة الأمريكيةوأوصت وزارة الصحة في بلاغ لها بضرورة الحرص على تهوئة الفضاءات وحمل الكمامة لمن تجاوز سنهم 6 سنوات وإجتناب تقبيل الأطفال واستعمال المرفق أو المنديل عند العطس أو السعال وغسل اليدين و المحافظة على نظافة المحيط و الأغذية و التأكد من سلامة مياه الشربوشددت الوزارة على ضرورة التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لدى ظهور أعراض هذا المرض، الذي تبقى طرق انتقال عدواه ومصادرها غير معروفة، خاصة لدى الأطفال والتي تتمثل في الإسهال والتقيؤ وآلام في البطن مع إمكانية ظهور أعراض تنفسية واصفرارولفتت الوزارة الى أن لجنة تقييم المخاطر ممثلة في مختلف الهياكل الصحية التي تعمل وتجتمع في إطار اللوائح الصحية الدولية تتابع الوضع الوبائي جغرافيا باستمرار وتعمل على اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة على المستوى الوطنيوأفادت وزارة الصحة أن الحالات الأولى من هذا المرض ظهرت منذ شهر أكتوبر 2021 في المملكة المتحدة حيث تمالى حدود 21 افريل الجاري تسجيل 169 اصابة وحالة وفاة واحدة لدى الشريحة العمرية من 1 الى 16 سنة موزعة على 12 دولة