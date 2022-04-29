صفاقس : "مدار الطبوع" إنتاج موسيقي جديد في الطبوع التونسية يختتم الدورة 25 لمهرجان المدينة بصفاقس

بمختارات موسيقية من الطبوع التونسية معطرة بعبق الفن الأصيل قدت برؤية وروح مجددة، أسرت وجدان الجمهور بسحر مقامات الفن التونسي الأصيل، أسدل الستار في سهرة الخميس، بالمركب الثقافي محمد الجموسي على الدورة 25 لمهرجان المدينة بصفاقس، وذلك بعرض موسيقي عنوانه "مدار الطبوع"."مدار الطبوع"، هذا العرض الموسيقي الذي أختتمت على وقعه الدورة 25 لمهرجان المدينة بصفاقس، أمنته فرقة "أوتار المدينة" للدكتور في المجال الموسيقي، لسعد الزواري، حمل في طياته رؤية مجددة ومعمقة في الطبوع التونسية، طفت من روح الفنان المبدع، حيث عزف أعضاء فرقة "أوتار المدينة" على أوتار الكمان والكنترباس والتشيلو والقانون والعود وايقاع الدربوكة والدف والطار، لوحات فنية مبدعة من إنتاج الدكتور لسعد الزواري، فتنت وجدان الجمهور الحاضر وشنفت آذانهم.رحلة عشاق مهرجان المدينة بصفاقس في هذا العرض الختامي، انطلقت بمعزوفات فنية مستوحاة من الطبوع التونسية على غرار "ما بالطبع هل يتغير؟" و"الدهر ... زعمة يصافي" و"نحب نغني" ، تم تقديمها بتوزيع ورؤية جديدة وبكل ما اختزلته قريحة الفنان المبدع من مزاجية وخلق إبداع للطبوع التونسية الأصيلة، تلتها آداءات غنائية ثنائية وفردية.وقد أمتع هذا العرض بكل مكوناته الفنية الجمهور الحاضر بلوحات موسيقية من الطبوع التونسية، تم نسجها على الآلات الوترية والإيقاعية المتناغمة مع مختارات غنائية في الطبوع التونسية انتجها الدكتور لسعد الزواري برؤية إبداعية ومجددة أدتها الفنانة الشابة شهرزاد هلال بصوتها الواعد واحساسها المرهف.يذكر أن الدورة 25 لمهرجان المدينة بصفاقس التي انطلقت منذ يوم 10 افريل الجاري وتواصلت الى غاية يوم 28 من الشهر ذاته، قد تضمنت 20 سهرة فنية، نهلت من مختلف المشارب الإبداعية، أرتوى خلالها عشاق السمر وليالي رمضان بمختلف الألوان الفنية الإبداعية من موسيقى طربية وروحانيات وتخميرة وفنون شعبية فولكلورية، وذلك بعد تعطش للفعل الثقافي والفني الذي انقطع على مدى سنيتن بسبب جائحة كورونا.وقد تخلل عرض اختتام الدورة 25 لهرجان المدينة بصفاقس تكريم عدد من القامات الفنية الذين ساهموا في الفعل الثقافي.