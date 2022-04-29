سوسة: القبض على احد منظمي عمليات الهجرة السرية


Publié le Vendredi 29 Avril 2022 - 08:22 قراءة: 0 د, 29 ث
      
ألقت فرقة الارشاد البحري بسوسة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بسوسة مساء الخميس القبض على صاحب سوابق عدلية في تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو الفضاء االاوروبي.


وتم ذلك بعد الايقاع به ومداهمة مقهى كائنة بجهة حي العوينة سوسة، وفق ما أكده الناطق الرسمي للنقابة الاساسية للحرس البحري بسوسة كريم بلحوش في تصريح لـ"وات".

وبين بلحوش في التصريح ذاته، أن المضنون فيه من مواليد 1978 وهو محل 5 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية في جملة من التهم كالسرقة والتحيل وتنظيم عمليات اجتياز مشيرا الى ان النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.



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