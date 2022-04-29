مدنين: وزير الداخلية يتابع العمل الامني وظروف عمل الوحدات الامنية المتمركزة على الحدود

عاين وزير الداخلية توفيق شرف الدين مساء يوم الخميس عمل الوحدات الامنية المتمركزة على الحدود وجهودها في الحفاظ على سلامة التراب التونسي ووحدة الوطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك من خلال متابعة ميدانية لظروف العمل الامني بمركزي جميلة والشوشة الحدوديين للحرس الوطني بمعتمدية بن قردان من ولاية مدنين وعملية العبور عبر معبر راس جدير الحدودي.وتابع بالمركز الحدودي المتقدم للحرس الوطني جميلة تمرينا يتمثل في عملية بيضاء في التصدي لمحاولة تسلل مجموعة ارهابية والهجوم على المركز ونجاح الوحدات الامنية في افشالها بالقضاء على كامل المجموعة الارهابية .وثمن الوزير مجهود المؤسسة الامنية في حماية الوطن والمواطنين مؤكدا مساندته وتقديره لكل ما يقومون به لافتا الى اليقظة العالية ومدى الجاهزية التي يتحلون بها والروح المعنوية العالية.وقال الوزير في تصريح اعلامي "إن التهديدات لا تزال متواصلة رغم ما تحقق من اشواط كبرى في تحقيق الامن وتسجيل نجاحات امنية هامة وهو ما يدعو الى مزيد اليقظة والاستنفار للتصدي لكل من يتربص بالوطن وتوجيه رسالة له بوجود نساء ورجال اسود جاهزين من المؤسسة الامنية والعسكرية وفي تكاتف كبير للتصدي لاي عمل ارهابي" .وثمن شرف الدين العلاقة الانسانية والتعاون القائم بين الامنيين والمواطن والتكامل والتآزر من اجل تحقيق الامن ليذكر في هذا السياق تفطن مواطن اثناء العملية البيضاء الذي تابعها اليوم بمركز جميلة اعتقد ان العملية جدية فاسرع نحو المركز للاعلام بها وهو ما يؤكد اهمية هذه العلاقة القائمة والمسؤولية المشتركة في تحقيق الامن وتقاسمها .وفي رده على تحركات الامنيين من النقابات لرفع عدة مطالب قال الوزير انه من حق النقابات الامنية ان تقدم طلبات لتحسين الوضع العام الاجتماعي والمهني، والوزارة تحرص على تلبية مايمكن تلبيته لتحسين ظروف العمل الامني وانجاحه في اطار ما يمكن انجازه.وشارك وزير الداخلية الامنيين مأدبة افطار جماعية انتظمت بفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بالشوشة.