وكالة التعديل الطاقي تدخل حيز العمل بداية من سنة 2024 (وزيرة الصناعة)


Publié le Jeudi 28 Avril 2022 - 17:28 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أكّدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة نويرة القنجي، في حديث مع (وات)، أن وكالة التعديل الطّاقي، التّي أعلنت عنها مؤخرا رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ستدخل حيز العمل بداية من سنة 2024.


وأوضحت القنجي "أن هذه الهيئة المستقلة ستضطلع، خصوصا، بمهمّة النظر في النزاعات وتحديد قواعد النفاذ إلى الشبكة وإصدار الآراء الاستشارية بشأن القوانين المعمول بها".

وبينت ان  الوكالة، ستكلف بتقديم الرأي الاستشاري بشان برامج الاستثمار والاستراتيجيات، ، ومخططات العمل التّي يتمّ إرساؤها.


وذكرت الوزيرة انه "يتم حاليا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وضع النصوص التطبيقية للهيئة التعديلية، على ان قع نشرها قبل نهاية السنة (سبتمبر أو أكتوبر 2022).

وافادت ، بانه " عند إصدار النصوص التطبيقية لهذه الوكالة المستقلة، سيتم بعثها سنة 2023 بتشكيل وتكوين فريق العاملين بها . 

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