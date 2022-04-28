سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية لعدد من أعوان واطارات الصحة للمطالبة بإطلاق سراح مدير المستشفى الجهوي وطبيب رئيس قسم

طالب، اليوم الخميس، عدد من أعوان وإطارات الصحة بسيدي بوزيد، خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر المحكمة الابتدائية بالجهة، بإطلاق سراح مدير المستشفى الجهوي، وطبيب يشغل رئيس قسم بالمستشفى، بعد ان أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، أمس الأربعاء بالاحتفاظ بهما من أجل شبهات فساد مالي وإداري.
وندد المحتجون، بطريقة التعامل مع الموقوفين، معتبرين ان "النيابة العمومية تسرعت بإيقافهما عوض الاستماع لهما في حالة سراح خاصة وان ملفهما لا يحتوي أية تجاوزات وهو ما يمثل تواصلا لسياسة هرسلة العاملين بالقطاع الصحي رغم الخدمات التي بذلوها خلال أزمة الكورونا"،وفق تعبيرهم.
وقد اصدر المكتب النقابي للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية بسيدي بوزيد، أمس الأربعاء، بيانا استنكر فيه طريقة التعامل مع مدير المستشفى ورئيس القسم والإسراع بايقافهما عوض التحقيق معهما دون الاحتفاظ بهما.
يشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، أذنت أمس الأربعاء ، بالاحتفاظ بمدير المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد وطبيب يشغل رئيس قسم من أجل شبهات فساد مالي وإداري، وفق ما أفاد به (وات)، المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها، جابر غنيمي.
وبين غنيمي، أنه تم الاحتفاظ بهمها من أجل شبهة الاستيلاء على أموال عمومية، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة قانونا، والتدليس ومسك واستعمال مدلس، وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك وذلك بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
وندد المحتجون، بطريقة التعامل مع الموقوفين، معتبرين ان "النيابة العمومية تسرعت بإيقافهما عوض الاستماع لهما في حالة سراح خاصة وان ملفهما لا يحتوي أية تجاوزات وهو ما يمثل تواصلا لسياسة هرسلة العاملين بالقطاع الصحي رغم الخدمات التي بذلوها خلال أزمة الكورونا"،وفق تعبيرهم.
وقد اصدر المكتب النقابي للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية بسيدي بوزيد، أمس الأربعاء، بيانا استنكر فيه طريقة التعامل مع مدير المستشفى ورئيس القسم والإسراع بايقافهما عوض التحقيق معهما دون الاحتفاظ بهما.
يشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، أذنت أمس الأربعاء ، بالاحتفاظ بمدير المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد وطبيب يشغل رئيس قسم من أجل شبهات فساد مالي وإداري، وفق ما أفاد به (وات)، المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها، جابر غنيمي.
وبين غنيمي، أنه تم الاحتفاظ بهمها من أجل شبهة الاستيلاء على أموال عمومية، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة قانونا، والتدليس ومسك واستعمال مدلس، وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك وذلك بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
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