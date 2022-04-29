تونس تستضيف البطولة العربية لالعاب القوى تحت 20 سنة في جوان المقبل

علمت وكالة تونس افريقيا للانباء من مصدر مطلع من الجامعة التونسية لالعاب القوى ان الاتحاد العربي منح تونس تنظيم البطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 20 سنة خلال شهر جوان المقبل.وكانت البطولة مقررة بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة الممتدة من 22 الى 26 ماي المقبل قبل ان يعلن مجلس ادارة الاتحاد المصري لألعاب القوى يوم 23 افريل الجاري تأجيلها الى الفترة الممتدة من 25 الى 29 سبتمبر القادم.