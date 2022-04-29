تونس تستضيف البطولة العربية لالعاب القوى تحت 20 سنة في جوان المقبل


Publié le Vendredi 29 Avril 2022 - 07:41 قراءة: 0 د, 21 ث
      
علمت وكالة تونس افريقيا للانباء من مصدر مطلع من الجامعة التونسية لالعاب القوى ان الاتحاد العربي منح تونس تنظيم البطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 20 سنة خلال شهر جوان المقبل.


وكانت البطولة مقررة بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة الممتدة من 22 الى 26 ماي المقبل قبل ان يعلن مجلس ادارة الاتحاد المصري لألعاب القوى يوم 23 افريل الجاري تأجيلها الى الفترة الممتدة من 25 الى 29 سبتمبر القادم.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245381



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الجمعة 29 أفريل 2022 | 28 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:43 19:08 16:02 12:24 05:28 03:52
Babnet
17°
 Babnet21° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1421°-1223°-1221°-1327°-14
  • Avoirs en devises
    24036,3

  • (28 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,23981 DT        1$ =3,07426 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 avril)   1109,6,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   