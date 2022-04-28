تونس تحتضن أولى اللقاءات  الفرنسية التونسية للصناعة يومي 29 و 30 جوان 2022


Publié le Jeudi 28 Avril 2022 - 17:05 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تحتضن تونس أولى اللقاءات الفرنسية التونسية للصناعة يومي 29 و30 جوان 2022، والتي اختارت لها موضوع "تصور سلاسل قيمة صناعية جديدة" بمشاركة زهاء 200 شركة من البلدين.


وتنتظم هذه اللقاءات ببادرة من مكتب "بزنس فرانس" في تونس (بعثة الوكالة الفرنسية من أجل التنمية الدولية للمؤسسات) بالتنسيق مع المنظمات المهنية الصناعية التونسية الرئيسية، على غرار الجمعية التونسية لمصنعي .مكونات السيارات والجمعية التونسية لمصنعي البلاستيك

وترنو هذه المبادرة إلى تعزيز نمو صناعي مشترك فرنسي تونسي في اطار سياق جديد لإعادة تعريف سلاسل القيمة العالمية علاوة على عرض حلول إنتاج فرنسية مبتكرة وتقديم حلول تمويل فرنسية.








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