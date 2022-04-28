زغوان: تقديرات بإنتاج 30 طنا من أزهار النسري خلال هذا الموسم

يستعد أهالي زغوان هذه الأيام لاستقبال موسم جني أزهار نبتة النسري، الذي ينطلق بداية شهر ماي المقبل.وتشير التوقعات ببلوغ طاقة إنتاج تقدر بحوالي 30 طنا مقابل 26 طنا في الموسم الماضي، وفق ما ذكره رئيس قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان، عمارة التيمومي، لـ"وات".واشار ذات المصدر، الى أن العدد الجملي لأصول هذه النبتة بلغ 10 آلاف، منتشرة على اكتداد 42 هكتارا من مساحات صغرى مروية متواجدة بالحدائق الخاصة، وأخرى كبرى شبه بعلية لها دور مزدوج، يتمثل أحدهما في إنتاج النسري، وثانيهما في استغلال النبتة كسياج لحماية الضيعات الفلاحية خاصة بالمناطق المجاورة لمدينة زغوان.وقد مثل هذه القطاع منذ التسعينات مورد رزق موسمي لعديد العائلات بزغوان، إلا أن الزحف العمراني الذي شهدته المدينة في السنوات الأخيرة تسبب في إتلاف مساحات كبيرة من هذه النبتة داخل ضيعات كانت تعرف بأجنة زغوان، تأثرت بموجبه موارد بعض العائلات .وقد عبر مصنعو كعك الورقة، في تصريحات متطابقة، ل(وات)، عن خشيتهم من ارتفاع سعر أزهار وماء النسري، وتأثيره المباشر على ارتفاع كلفة إنتاج هذا الصنف من الحلويات الأندلسية.