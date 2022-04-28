توقيع اتفاقيات بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والمؤسسات الصغرى المنضوية تحت الآلية 41

جرى مساء أمس الاربعاء ،بالمقر الاجتماعي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ، توقيع اتفاقيات أبرمت بين الوكالة والمؤسسات الصغرى العاملة في مجال النظافة والبيئة ضمن "الآلية 41" بعد توقف نشاطها لحوالي السنة والنصفوأكدت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهدواي بالمناسبة ، ضرورة المحافظة على هذا المكسب نظرا للدور الهام الذي تؤديه هذه المؤسسات في نظافة المحيط من خلال حملات النظافة اليومية والتدخلات الاستثنائية على كامل تراب الجمهورية.كما شددت على أهمية توطيد علاقات الشراكة بين الوزارة والوكالة ومختلف البلديات باعتبار العمل التكاملي بين مختلف هذه الأطراف خاصة فيما يتعلق بتوعية المواطن ونشر ثقافة الفرز الانتقائي وتبني مشاريع للتصرف الرشيد في النفايات.وأكد ، المدير العام للوكالة بدر الدين الأسمر ، مزيد التفاعل بين الوكالة ومختلف السلط الجهوية والمحلية في بعث مشاريع جهوية تعنى بتثمين النفايات لما توفره هذه المشاريع من فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئيةولفت الى ضرورة مواصلة العمل على تكثيف البرامج المشتركة التي تجمع بين الوكالة ومختلف البلديات في مجال رسكلة وتثمين النفاياتويشار إلى أن مؤسسات "الآلية 41 " وعددها 31 مؤسسة صغرى، يوكل لها خدمات التنظيف وتجميع النفايات غير الخطرة من الطرقات الرابطة بين المدن ومداخلها ومراكز التحويل والمصبات المراقبة وغيرها من المنشآت الأخرىكما تهتم بجمع النفايات البلاستيكية وغيرها من المعلبات والنقايات غير الخطرة المتناثرة فضلا عن قلع الأعشاب من الأرصفة وحواشي المعبدات وتجميع النفايات المترتبة عن خدمات التنظيف ورفعها إلى المصبات المتخصصة.