دورة اليابان الدولية - المنتخب التونسي يواجه نظيره الشيلي في الدور نصف النهائي


Publié le Jeudi 28 Avril 2022 - 16:39 قراءة: 0 د, 21 ث
      
يواجه المنتخب التونسي لكرة القدم في الدور نصف النهائي لدورة اليابان الدولية نظيره الشيلي يوم 10 جوان القادم حسب ما اسفرت عنه عملية القرعة التي جرت يوم الخميس.


اما الدور نصف النهائي الثاني فسيجمع في نفس اليوم بين المنتخب الياباني ونظيره الغاني.

وسيقام اللقاء الترتيبي من اجل المركز الثالث والدور النهائي يوم 14 من نفس الشهر.


يذكر ان منتخبات تونس وغانا واليابان ضمنت تاهلها الى مونديال قطر 2022.


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