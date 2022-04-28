رياح رملية تحجب الرؤية بمدنين وقابس وتوزر وقبلي والداخلية تدعو مستعملي الطريق إلى الاحتياط

حذرت الإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الخميس، مُستعملي الطريق من هبوب رياح رمليّة تحجبُ الرؤية بعدد من ولايات الجنوب، وهي مدنين وقابس وتوزر وقبلي.ودعا بلاغ لوزارة الداخلية مُستعملي الطريق إلى التعديل من السّرعة وأخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل.وذكر أنه يُمكن الاتصال بمكتب الإرشاد المرُوري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:71.963.51271.960.448كما يُمكن الاتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم 193.