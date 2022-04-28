ضبط 22 شخصا بصفاقس وقليبية كانوا يحضرون لعمليّات اجتياز للحدود البحريّة خلسة (الحرس الوطني)

ضبطت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بصفاقس، لدى مداهمتها منزلا مهجورا، 15 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة كانوا "بصدد التحضير لعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة"، وفق ما جاء في بلاغ للناطق الرسمي باسم الحرس اليوم الخميس.كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بقليبية من ضبط سبعة تونسيين بصدد التحضير لعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، بحسب ذات المصدر.