إلقاء القبض على "عنصر تكفيري" صادر في شأنه حكم بالسّجن (الناطق باسم الحرس)

ألقت مصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بجندوبة، الأربعاء، القبض على "عنصر تكفيري" صادر في شأنه حكم يقضي بسجنه لمدة سنتين، وفق ما أفاد به الناطق باسم الحرس اليوم الخميس في بلاغ.وأضاف ذات المصدر أن هذا العنصر مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس1 من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".وأذنت النيابة العموميّة بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.