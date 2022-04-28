بن عروس: تنفيذ قرارات إزالة لبناءات فوضوية في الملك العمومي البحري لشاطئ رادس

قامت بلدية رادس من ولاية بن عروس، بتنفيذ قرارات هدم وإزالة لعدد من البناءات والأسيجة التي تم تشييدها بشكل فوضوي على الملك العمومي البحري، وذلك في المنطقة المحاذية لما يعرف بشاطئ مروان على السبخة الواقعة جنوب حي الملاحة.وأفاد رئيس بلدية رادس، جوهر السماري، في تصريح لـ"وات"، اليوم الخميس، أنه تم استصدار قرارات هدم لـ10 بناءات غير مرخّص فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، وبناء على رأي اللّجان الفنيّة المختصة بعد القيام بإجراءات التنبيه والإعلام بالمخالفة وبناء على محاضر قانونية.وأوضح ذات المصدر، أن هذه البناءات تم تشييد بعضها أو أجزاء منها بعد التحوز عليها خلافا للإجراءات القانونية، وتم التوسع في مساحات منها على حساب الملك العمومي البحري وعدم احترام مسافة الارتفاق، وهو ما فرض تنفيذ هذه القرارات في منطقة تعرف بأنها امتداد لسبخة وتفرض تهيئة عمرانية خاصة.