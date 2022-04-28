القبض على ستة أشخاص بتحوزون على مخطوطة أثرية عبرية طولها 15 مترا وتمثال

ألقت دورية مشتركة بين الفرقة المركزية الثانية للاستعلام وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير القبض على أربعة أشخاص وحجزت لديهم "مخطوطة أثرية مكتوبة باللغة العبرية طولها حوالي 15 مترا"، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم الحرس.وأضاف ذات المصدر أنه تم إلقاء القبض على شخصين آخرين يتحوزان على تمثال أثري.وأذنت النيابة العموميّة بالاحتفاظ بهم جميعا واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.