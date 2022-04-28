سليانة: استئناف عدد من الأقسام الطبية بمستشفيات الجهة نشاطها تدريجيا بعد تحسن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس "كورونا"

تستأنف عدد من الأقسام الطبية، سواء بالمستشفيات المحلية أو بالمستشفى الجهوي بولاية سليانة، نشاطها تدريجيا خلال الأسبوع الجاري، نظرا لتحسن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس "كورونا"، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة،عادل الحدادي.وأضاف الحدادي، في تصريح اليوم الخميس لـ(وات)، أن إستئناف العمل بعدد من الأقسام، خاصة قسم الجراحة، سيساهم في تجاوز النقص والتأخر الحاصل في المواعيد منذ أكثر من سنة تقريبا، على حد قوله.وبيّن، أن المصالح الصحية سجلت في الفترة الأخيرة خلو أقسام الكوفيد من المرضى، إلى جانب إنعدام حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا"، وانخفاض ملحوظ في عدد الإصابات المؤكدة، التي لا تتجاوز أحيانا الحالة أو الحالتين، لافتا إلى أهمية الإقبال على التلقيح خاصة جرعة تعزيز المناعة لتقليص نسبة الإصابات الخطيرة.وقال ذات المصدر، إن العدد الجملي للأشخاص الذين أتموا التلقيح، بلغ منذ بداية الحملة الوطنية إلى غاية يوم الأحد المنقضي بجل معتمديات الجهة، 11 ألفا و323 شخصا، مقابل 133 ألفا و220 شخصا أتموا الجرعة الأولى، و13 ألفا و618 تلقوا الجرعة الثالثة.وكشف تقرير تحصلت (وات) على نسخة منه، عن أن العدد الجملي للأشخاص الملقحين يتوزع إلى 27 ألفا و470 شخصا تفوق أعمارهم 60 سنة، و17 ألفا و710 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 50 و59 سنة، فضلا عن 18 ألفا و123 شخصا تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، و32 ألفا و547 شخصا بين 15 و39 سنة.