قابس: تسجيل 04 اصابات جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل 04 اصابات جديدة بفيروس "كورونا" تتوزع الى اصابتين (02) بكل من المطوية ووذرف بعد ان تلقت نتيجة 34 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في اصابة اصحابها بعدوى الفيروس.وبلغ العدد الجملي للمصابين بالفيروس 29170 مصابا ومصابة تجاوز منهم 29136 شخصا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما توجد بالجهة 34 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 09 حالات بمارث و07 حالات بكل من وذرف وقابس الجنوبية والمطوية وحالتين بكل من الحامة ومطماطة الجديدة.ويوجد في ولاية قابس مريض واحد (01) بفيروس "كورونا" يقيم بقسم "كوفيد 19"، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس 08 اصابات لكل 100 الف ساكن.