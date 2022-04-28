تحضيرا لكاس العالم 2022- المنتخب التونسي يشارك في دورة رباعية في اليابان خلال شهر جوان المقبل

يشارك المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في الدورة الدولية الودية التي سوف تنظم في اليابان من 7 الى 14 جوان 2022 وذلك بمشاركة منتخبات تونس و اليابان و الشيلي وغانا حسب ما افادت الجامعة التونسية لكرة القدم
و ستجرى عملية القرعة للدورة الرباعية عن بعد على ان تقام الدورة بنظام نصف نهائي ونهائي .
وتقام المباراة الاولى يوم 10 جوان 2022 في اطار نصف نهائي على أن يكون الدور النهائي والمقابلة الترتيبية يوم 14 جوان 2022 .
ويستعد المنتخب التونسي للمشاركة في نوفمبر /ديسمبر المقبل في كاس العالم في قطر.
ومن جهة اخرى سيخوض المنتخب التونسي خلال الأسبوع الأول من شهر جوان المقبل مقابلتين رسميتين في إطار تصفيات كاس افريقيا ( كوتديفوار 2023) وذلك ضد كل من غينيا الاستوائية بتونس لحساب الجولة الأولى ، ومنتخب بوتسوانا في غابورون في إطار الجولة الثانية من هذه التصفيات.
وستتولى الجامعة لاحقا نشر مواعيد هاتين المقابلتين إبان تعيينها بشكل رسمي من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم .
و ستجرى عملية القرعة للدورة الرباعية عن بعد على ان تقام الدورة بنظام نصف نهائي ونهائي .
وتقام المباراة الاولى يوم 10 جوان 2022 في اطار نصف نهائي على أن يكون الدور النهائي والمقابلة الترتيبية يوم 14 جوان 2022 .
ويستعد المنتخب التونسي للمشاركة في نوفمبر /ديسمبر المقبل في كاس العالم في قطر.
ومن جهة اخرى سيخوض المنتخب التونسي خلال الأسبوع الأول من شهر جوان المقبل مقابلتين رسميتين في إطار تصفيات كاس افريقيا ( كوتديفوار 2023) وذلك ضد كل من غينيا الاستوائية بتونس لحساب الجولة الأولى ، ومنتخب بوتسوانا في غابورون في إطار الجولة الثانية من هذه التصفيات.
وستتولى الجامعة لاحقا نشر مواعيد هاتين المقابلتين إبان تعيينها بشكل رسمي من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم .
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