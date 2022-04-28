تحضيرا لكاس العالم 2022- المنتخب التونسي يشارك في دورة رباعية في اليابان خلال شهر جوان المقبل

يشارك المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في الدورة الدولية الودية التي سوف تنظم في اليابان من 7 الى 14 جوان 2022 وذلك بمشاركة منتخبات تونس و اليابان و الشيلي وغانا حسب ما افادت الجامعة التونسية لكرة القدمو ستجرى عملية القرعة للدورة الرباعية عن بعد على ان تقام الدورة بنظام نصف نهائي ونهائي .وتقام المباراة الاولى يوم 10 جوان 2022 في اطار نصف نهائي على أن يكون الدور النهائي والمقابلة الترتيبية يوم 14 جوان 2022 .ويستعد المنتخب التونسي للمشاركة في نوفمبر /ديسمبر المقبل في كاس العالم في قطر.ومن جهة اخرى سيخوض المنتخب التونسي خلال الأسبوع الأول من شهر جوان المقبل مقابلتين رسميتين في إطار تصفيات كاس افريقيا ( كوتديفوار 2023) وذلك ضد كل من غينيا الاستوائية بتونس لحساب الجولة الأولى ، ومنتخب بوتسوانا في غابورون في إطار الجولة الثانية من هذه التصفيات.وستتولى الجامعة لاحقا نشر مواعيد هاتين المقابلتين إبان تعيينها بشكل رسمي من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم .