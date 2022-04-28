متابعة الاستعدادات لتنظيم الدورة الرابعة للمعرض الوطني للكتاب التونسي

متابعة للاستعدادات الاولية لتنظيم الدورة الرابعة للمعرض الوطني للكتاب التونسي المقررة موفى شهر اكتوبر القادم، أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي يوم الاربعاء على جلسة عمل حضرها المدير الجديد للتظاهرة يونس السلطاني وعدد من ممثلي اتحاد الناشرين التونسيين واتحاد الكتاب التونسيين .وتطرق اللقاء بالخصوص الى قطاع الكتاب والنشر في تونس، وسبل الارتقاء به وتطوير مضامينه والترويج للكتاب التونسي على اوسع نطاق، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من كتاب وصناع الكتاب ودور النشر وغيرها من الهياكل التي تعمل على توزيع الكتاب والتعريف به لدى الجمهور العريض في الداخل والخارج.واقترحت وزيرة الشؤون الثقافية بالمناسبة تنظيم ندوة وطنية حول آليات إنقاذ الكتاب ودور النشر في تونس، من خلال طرح جملة المشاغل والصعوبات التي تعيق تطور الكتاب وتوزيعه، والنظر في الحلول الكفيلة بتجاوز الصعوبات، من ذلك وضع برنامج تنفيذي مشترك مع بعض الوزارات المعنية للمساعدة على توزيع الكتاب في مختلف الاوساط الاجتماعية والفئات العمرية.