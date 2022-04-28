أريانة: نقابة التعليم الثانوي تدعو وزارة التربية إلى التراجع عن التفويت في المركب الرياضي بمعهد خير الدين ديوان الخدمات المدرسية

دعا كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بأريانة منتصر بن رمضان وزارة التربية "إلى إرجاع المركب الرياضي بالمعهد الثانوي خير الدين باشا بأريانة إلى وضعه الأصلي باعتباره ملكا لهذه المؤسسة التربوية".وأوضح بن رمضان في تصريح لـ(وات) أن مندوبية التربية بأريانة تولت في وقت سابق "التفويت في هذا المركب الرياضي الخاص بمعهد خيرالدين باشا وتلاميذه في صفقة"، وصفها بالمشبوهة، لم يتم الإعلان عنها مع الإدارة السابقة للمعهد، إلى ديوان الخدمات المدرسية لتتم تهيئته واستغلاله بمقابل مادي من طرف الخواص وحرمان التلاميذ من هذا المتنفس الوحيد"، وفق تعبيره.وأشار بن رمضان إلى "أن هذا المركب الرياضي كان في حالة سيئة جدا وأقيمت به أشغال صيانة وإعادة تهيئة انتهت منذ ثلاث سنوات. وقد تم طيلة السنوات الثلاثة حرمان تلاميذ معهد خير الدين من استغلاله في حصص الرياضة أو في الأنشطة الرياضية وتم خلال السنة الدراسية الجارية تمكينهم بعد ضغوط النقابيين والأساتذة والأولياء من استغلاله ظرفيا وبشروط قاسية منها الاقتصار على عدد محدود من التلاميذ"، حسب قوله.وعبر عن استغرابه الشديد من اعتزام إدارة المركب كراءه للفرق الرياضية الخاصة بمقابل مادي وحرمان تلاميذ المؤسسة التي هي المالك الأصلي من استغلاله.ويحتوي المركب الرياضي على ملاعب لكرة القدم وكرة اليد وكرة السلة ومضمار للعدو والرياضات الفردية وغيرها من التجهيزات.