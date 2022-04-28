القصرين : حجز 14,6 طن من السميد الغذائي من أجل الإتجار في منتوجات مدعمة بطرق غير قانونية

حجزت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين ، اليوم الإربعاء ، بالتنسيق مع أعوان الحرس البلدي بمعتمدية فريانة ، 14،6 طن من مادة السميد الغذائي حجزا فعليا.وتم رفع مخالفة إقتصادية ضد صاحب شركة مواد غذائية بالجملة من أجل الإتجار في منتوجات مدّعمة بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من الجهات المختصة مع إتخاذ قرار منع من التزود بهذه المادة، وفق ما أكدته مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين.وأوضح أحد المسؤولين في مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بالجهة، في تصريح لـ"وات"، أن هذه العملية تمت في إطار إستكمال البحث و التحرّي حول مصدر كمية السميد الغذائي التي تم حجزها أول أمس بفريانة والمقدرة ب 1,4 طن من أجل مسك مخزونات قصد بيعها والمضاربة فيها دون توفر شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العملوبين أن فريقا من المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة مرفوقا بأعوان الحرس البلدي بفريانة قام بالتحوّل إلى مقر شركة مواد غذائية بالجملة أين تبيّن أن صاحب الشركة يقوم بتخزين مادة السميد الغذائي بمخزن غير مصرّح به لدى الإدارة و التفريط فيها بغير الصيغ القانونية ، فتم حجز الكمية المذكورة حجزا فعليا والقيام بالإجراءات القانونية و الإدارية ضد المعني بالأمر.