تمكن نادي حمام الانف من ضمان البقاء ضمن القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة اثر فوزه مساء اليوم على بومهل البساتين بنتيجة 3-2 تفاصيلها (26/28-29/27-22/25-25/22-11/15)فيما حقق اتحاد قرطاج عودته الى قسم الوطني "ا" وتدحرج نادي تونس الجوية الى القسم الوطني "ب
نادي حمام الانف يضمن البقاء في القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة
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