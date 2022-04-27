نادي حمام الانف يضمن البقاء في القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة


Publié le Mercredi 27 Avril 2022 - 19:26 قراءة: 0 د, 12 ث
      
تمكن نادي حمام الانف من ضمان البقاء ضمن القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة اثر فوزه مساء اليوم على بومهل البساتين بنتيجة 3-2 تفاصيلها (26/28-29/27-22/25-25/22-11/15)فيما حقق اتحاد قرطاج عودته الى قسم الوطني "ا" وتدحرج نادي تونس الجوية الى القسم الوطني "ب


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