نادي حمام الانف يضمن البقاء في القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة

تمكن نادي حمام الانف من ضمان البقاء ضمن القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة اثر فوزه مساء اليوم على بومهل البساتين بنتيجة 3-2 تفاصيلها (26/28-29/27-22/25-25/22-11/15)فيما حقق اتحاد قرطاج عودته الى قسم الوطني "ا" وتدحرج نادي تونس الجوية الى القسم الوطني "ب





