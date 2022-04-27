الكرة الطائرة: النادي النسائي بقرطاج يحرز لقب البطولة للكبريات


Publié le Mercredi 27 Avril 2022 - 18:04 قراءة: 0 د, 16 ث
      
احرز النادي النسائي بقرطاج لقب بطولة تونس للكرة الطائرة بعد انتصاره اليوم الاربعاء على فتيات النادي الافريقي بقاعة الشريف بللامين بتونس بنتيجة 3-1 تفاصيلها (25/21-22/25-17/25-24/26) وذلك في اطار مباراة الجولة قبل الاخيرة للبطولة الوطنية
.وهو التتويج التاسع للنادي النسائي بقرطاج بعد أن سبق و أن فاز بنفس اللقب في مواسم 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2020-و 2021





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