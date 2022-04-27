الكرة الطائرة: النادي النسائي بقرطاج يحرز لقب البطولة للكبريات

احرز النادي النسائي بقرطاج لقب بطولة تونس للكرة الطائرة بعد انتصاره اليوم الاربعاء على فتيات النادي الافريقي بقاعة الشريف بللامين بتونس بنتيجة 3-1 تفاصيلها (25/21-22/25-17/25-24/26) وذلك في اطار مباراة الجولة قبل الاخيرة للبطولة الوطنية.وهو التتويج التاسع للنادي النسائي بقرطاج بعد أن سبق و أن فاز بنفس اللقب في مواسم 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2020-و 2021