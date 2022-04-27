قابس: تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس "كورونا" المستجد


Publié le Mercredi 27 Avril 2022 - 18:49 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، عن تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس "كورونا" بوذرف، بعد ان تلقت نتيجة 26 تحليلا أجريت على عينات اشتبه في إصابة اصحابها بهذا الفيروس.


وقد بلغ العدد الجملي للإصابات بفيروس "كورونا" بالجهة منذ بداية الجائحة، 29 ألفا و166 إصابة، منها 29 ألفا و122 حالة تعافي.
في المقابل، تعدّ الجهة حاليا، 44 حالة نشطة لفيروس "كورونا"، تتوزع الى 12 حالة بمارث، و10 حالات بالمطوية، و09 حالات بقابس الجنوبية، و07 حالات بوذرف، و04 حالات بالحامة، وحالتين (02) بمطماطة الجديدة.


ويقيم بالجهة، مصاب واحد بفيروس كورونا بقسم كوفيد 19، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس 11 اصابة لكل 100 الف ساكن.

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