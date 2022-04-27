الرابطة الاولى (مجموعة التتويج) - عامر شوشان حكما لكلاسيكو الجولة الافتتاحية بين الترجي والنادي الصفاقسي

تم تعيين الحكم عامر شوشان لادارة قمة مقابلات الجولة الافتتاحية لمجموعة التتويج بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي المقررة يوم الجمعة على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة 13 و30دق.وفي المقابل، سيتولى الحكم وليد الجريدي قيادة مباراة الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي المبرمجة يوم الخميس على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 13 و30دق) في حين سيدير الحكم يوسف السرايري لقاء اتحاد بن قردان والنجم الساحلي الذي سيقام يوم الجمعة على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير ايضا (س 13 و30دق).يذكر انه سيتم الاعتماد خلال مقابلات مرحلة التتويج على تقنية حكم الفيديو المساعد "فار".في ملعب بن جنات المنستيرالاتحاد المنستيري - النادي الافريقي وليد الجريديفي ملعب بن جنات المنستيراتحاد بن قردان - النجم الساحلي يوسف السرايريفي ملعب حمادي العقربي برادسالترجي الرياضي - النادي الصفاقسي عامر شوشان