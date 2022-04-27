الرابطة الاولى (مجموعة التتويج) - عامر شوشان حكما لكلاسيكو الجولة الافتتاحية بين الترجي والنادي الصفاقسي


Publié le Mercredi 27 Avril 2022 - 13:44 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تم تعيين الحكم عامر شوشان لادارة قمة مقابلات الجولة الافتتاحية لمجموعة التتويج بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي المقررة يوم الجمعة على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة 13 و30دق.


وفي المقابل، سيتولى الحكم وليد الجريدي قيادة مباراة الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي  المبرمجة يوم الخميس على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 13 و30دق) في حين سيدير الحكم يوسف السرايري لقاء اتحاد بن قردان والنجم الساحلي الذي سيقام يوم الجمعة على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير ايضا (س 13 و30دق).

يذكر انه سيتم الاعتماد خلال مقابلات مرحلة التتويج على تقنية حكم الفيديو المساعد "فار".



في ما يلي البرنامج (كل المباريات الساعة 13 و30دق)
يوم 28 افريل 2022
في ملعب بن جنات المنستير
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي  وليد الجريدي
 
يوم 29 افريل 2022
في ملعب بن جنات المنستير  
اتحاد بن قردان - النجم الساحلي  يوسف السرايري
في ملعب حمادي العقربي برادس 
الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي عامر شوشان

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245295



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الأربعاء 27 أفريل 2022 | 26 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:41 19:06 16:02 12:24 05:30 03:55
Babnet
26°
 Babnet26° Babnet % 22 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1424°-1622°-1522°-1322°-13
  • Avoirs en devises
    24142,5

  • (26 avril)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,26720 DT        1$ =3,04632 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 avril)   1080,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   