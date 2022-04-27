أصدرت كل من النقابة الاساسية لاعوان اقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والنقابة الاساسية لاعوان إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بولاية قبلي، بيانان حول ما يعانيه هذين الاقليمين من اشكاليات باتت تؤثر على السير العادي للعمل، وعلى جودة الخدمات التي يمكن توفيرها للمواطنين بالجهة.وعبّرت النقابة الاساسية لاعوان اقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في بيانها الصادر يوم أمس الثلاثاء، والذي تلقت (وات) نسخة منه، عن استغرابها من تجاهل السلط الجهوية والادارة العامة تجاه تعطل المشاريع الكبرى ومشاريع الطاقة البديلة، التي كان من المزمع انجازها بالجهة، وخاصة منها مشروع تركيز محول للجهد العالي بمنطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية، والذي كان سيساعد في وضع حد للانقطاعات المتكررة للكهرباء بالجهة.واستنكرت النقابة في ذات البيان، سياسة التسويف والمماطلة التي تعتمدها الادارات المتعاقبة جهويا ومركزيا في تحسين ظروف العمل عبر تحسين البنية التحتية لمقرات الشركة وتوفير ما تستحقه من تجهيزات، مطالبة بالاسراع في استكمال انجاز مشروع محول الجهد العالي بمنطقة نويل، ومشروع استخراج الطاقة من الرياح بجبل الطباقة، والاسراع في ربط الولاية بالغاز الطبيعي.وطالبت كذلك، بسد الشغورات في أعوان التنفيذ والحراسة والتنظيف، مع تجديد السيارات المهتراة ودعمها، وتوفير تجهيزات الاعلامية وآلات الطباعة، والتسريع بفتح مقر للشركة بمعتمدية سوق الاحد، وتوسعة المقر المركزي بقبلي، علاوة على توفير زي الشغل ومستلزمات السلامة، مشيرة الى ان كافة الخيارات النضالية مشروعة بما في ذلك الاضراب، للدفاع عن مطالبها في صورة تواصل تجاهلها من قبل الادارة العامة.من جانبه، عبّر بيان النقابة الاساسية لاعوان اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الصادر موفى الأسبوع المنقضي، عن الاستياء الشديد من التأخير الحاصل في استكمال مشروع إعادة تهيئة مقر الاقليم بقبلي، الذي تجاوزت مدة اشغاله عامها الثالث، ما ضاعف من حالة الاحتقان لدى الاعوان بسبب ظروف العمل بالمقر المسوغ حاليا، أمام تجاهل الادارة العامة لوضع القطاع بالجهة، وخاصة منه النقص الفادح في وسائل العمل واساسا السيارات.ودعت النقابة في بيانها، الى الاسراع في استكمال مشروع اعادة تهيئة مقر الاقليم بقبلي، وتوفير ما يستحقه من وسائل تنقل، مع سد الشغورات في خطط السواق، والتسريع بخلاص أجور ساعات العمل الاضافية، مشيرة الى انه في صورة عدم التفاعل مع هذه المطالب، فان ذلك سيدفع بها الى الدخول في أشكال نضالية، بما في ذلك خيار الاضراب للدفاع عن مطالب الاعوان.