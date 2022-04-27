باجة: تسجيل حالة وفاة جديدة نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا"


Publié le Mercredi 27 Avril 2022 - 14:53 قراءة: 0 د, 36 ث
      
سجلت ولاية باجة حالة وفاة جديدة نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا" لرجل من معتمدية نفزة عمره 79 سنة، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة الى 784 شخصا ويصل عدد الوفايات منذ بداية الموجة الخامسة بباجة الى 78 حالة.


كما تم تسجيل اصابة (01) جديدة بعدوى الفيروس من جملة 6 عينات تم تحليلها بنسبة تحاليل ايجابية فاقت ال16 بالمائة، ليصل عدد الاصابات المسجلة منذ بداية الجائحة بالجهة الى 25987 شخصا من جملة 68931 تحليلا تم اجراؤها.

يشار الى ان الادارة الجهوية للصحة قد صنفت كل معتمديات ولاية باجة ذات مستوى انذار "منخفض" للاصابة بفيروس "كورونا" وهو ما يعني وجود اقل من 10 اصابات لكل 100 الف ساكن وذلك باستثناء معتمدية تيبار المصنفة حتى اليوم ذات انذار "متوسط" للاصابة بالفيروس.




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