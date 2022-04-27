وزارة الصحة: تطعيم 6.366.918 شخصا ضد كورونا الى حدود 25 افريل الجاري


Publié le Mercredi 27 Avril 2022 - 09:48 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أفادت وزارة الصحية أن 6.366.918 شخصا استكملوا الى حدود يوم 25 افريل الجاري تلقي التلاقيح المضادة لكورونا وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا خلال شهر مارس 2021


وأضافت وزارة الصحة في بلاغها حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح أن اجمالي عدد الذين استكملوا التلاقيح يتوزع بين 4.680.461 ممن تلقوا جرعتين من اللقاح و 1.686.457 ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا مشيرة الى أن إجمالي عدد التلاقيح بلغ الى حدود ذات التاريخ 13.118.962 جرعة

وجددت وزارة الصحة بالمناسبة دعوتها كل الراغبين/ات في تلقي التلاقيح المضادة لكورونا الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس للتسجيل عن بعد.

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